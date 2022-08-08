الكرملين: لا يوجد أي منطلق لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أعلن الكرملين أنه لا يوجد أي منطلق لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول المقترحات التركية للتوسط في محادثات السلام، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي لا يمكن أن يجتمعا إلا بعد أن يكون المفاوضون من الجانبين قد “قاموا بما يلزم”.

وتوقفت المفاوضات بين موسكو وكييف منذ شهور، إذ يلقي كل جانب باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم.

وقال بيسكوف الاثنين: “الوفد الأوكراني أصبح خارج الصورة ولا توجد عملية تفاوض الآن”.

وأضاف: “أما بالنسبة لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، فلن يكون ذلك ممكنا إلا بعد أن تقوم الوفود بما يلزم. هذا ليس بالإمكان حاليا، لذلك لا يمكن طرح شروط مسبقة ضرورية للاجتماع”.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن أوكرانيا شنّت ضربات بعيدة المدى على قواعد عسكرية روسية وجسرين رئيسيين على نهر دنيبرو خلال الليل.

وذكرت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا “ناتاليا هومينيوك” أن الضربات أصابت المعبرين الوحيدين لروسيا إلى جيب الأراضي الواقعة في جنوب أوكرانيا التي احتلتها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: “نتائج (الضربات) مهمة نوعا ما.. أصابت جسري أنتونيفسكي وكاخوفسكي”.

الى ذلك، قال رئيس بلدية مدينة ميليتوبول المنفي “إيفان فيدوروف” إن الضربات الأوكرانية بصواريخ هيمارس أصابت عدة قواعد عسكرية في المدينة الواقعة بجنوب أوكرانيا والتي تحتلها روسيا في الساعات الأولى مما أدى إلى مقتل جنود وتدمير عتاد.

وكتب يقول على تطبيق تيليجرام: “تشير التقديرات الأولية إلى تدمير كمية كبيرة من العتاد العسكري”.