الكرملين: لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

قال الكرملين الجمعة إنه لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وإن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر كبيرة.

وانتهى الاتفاق الأصلي، الذي سهل تصدير الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا عبر البحر الأسود، العام الماضي بعد أن رفضت موسكو تجديده، قائلة إنه جرى تجاهل مصالحها الخاصة.

وفي وقت سابق دعت روسيا إلى ضبط النفس واستخدام الوسائل الدبلوماسية بعد أن نفذت إيران وباكستان هذا الأسبوع ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على قواعد للمتشددين في أراضي كل منهما.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التصعيد يدعو للقلق وهو نتيجة جزئية لأزمة غزة.

وردا على سؤال حول الوضع بين إيران وباكستان، قال إن روسيا تجري اتصالات مع الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية.