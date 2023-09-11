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الكرملين: لا يوجد منافسون لبوتين في حال ترشح للرئاسة

منذ 37 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الاثنين إنه إذا ترشح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فإنه لن يتمكن أحد من منافسته.

وأصبح بوتين رئيسا في اليوم الأخير من عام 1999 بعد استقالة بوريس يلتسن، ويهيمن منذ ذلك الحين على الساحة السياسية.

وقال بيسكوف إنه يحظى بدعم مطلق من الشعب الروسي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لبوتين في مارس آذار إنه مقتنع بأن الروس سيدعمونه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ولم يعلن بوتين بعد ما إذا كان سيسعى لولاية أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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