الكرملين يقول انه لم يتخذ أي قرار بشأن إغلاق الحدود

قال الكرملين الاثنين إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن إغلاق الحدود الروسية، وسط النزوح الجماعي للرجال في سن التجنيد منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية الأربعاء الماضي.

وفي اتصال مع الصحفيين، أقر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضا بأنه تم إصدار بعض الاستدعاءات بطريق الخطأ، وأنه سيتم تصحيح الأخطاء.

هذا وقالت بريطانيا الاثنين إن الدفعات الأولى من الرجال الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية لروسيا بدأت في الوصول إلى القواعد العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث لمعلومات المخابرات أن “روسيا ستواجه الآن تحديا إداريا ولوجيستيا لتوفير التدريب للقوات”، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة الجزئية اعتبارا من الأربعاء