الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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الكرملين لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق حبوب البحر الأسود

منذ 41 دقيقة
ديمتري بيسكوف

ديمتري بيسكوف

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قالت روسيا، الأربعاء، إنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بينما تعهدت الأمم المتحدة ببذل كل جهد ممكن لتمديد الاتفاق قبل أن ينتهي أمده في 17 يوليو تموز.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين عن الاتفاق “لم نعلن بعد القرار، سنعلنه في الوقت المناسب”. ويسمح الاتفاق بتصدير آمن للحبوب من أوكرانيا على الرغم من أن الصراع حاليا دخل شهره السابع عشر.

وتقول روسيا مرارا إن ليس هناك أساس مقنع لتمديد الاتفاق إلى ما بعد 17 يوليو تموز بسبب عقبات تعترض صادراتها من الحبوب والأسمدة. لكن بيسكوف قال إن الغرب لا يزال لديه الوقت لمعالجة تلك المشكلات.

وتابع قائلا “لا يزال هناك وقت للوفاء بهذا الجزء من الاتفاقات التي تثير قلق بلادنا. حتى الآن هذا الجزء لم يكتمل وبالتالي في الوقت الراهن وللأسف ليس هناك أسس معينة لتمديد هذا الاتفاق”.

وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اليوم الأربعاء للصحفيين في جنيف إن شقي الاتفاق بذات الأهمية.

وأضافت “نريد من الطرفين مواصلة خفض الأسعار ليكون لدينا أسواق مستقرة للأغذية والأسمدة في العالم… الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة ببذل كل جهد ممكن لمواصلة الاتفاقات”.

وأشارت إلى أنها من المحتمل أن تزور روسيا للاجتماع بمسؤولين في موسكو قبل انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

    المصدر :
  • رويترز

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