الكرملين: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لا جدوى له "بدون روسيا"

قال الكرملين إن القمة المزمعة التي تأمل سويسرا في أن تمهد الطريق لعملية السلام في أوكرانيا لن تكون مجدية دون مشاركة روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “بدون روسيا، فإن مناقشة القضايا الأمنية التي تهمنا لا جدوي لها على الإطلاق”.

وقال بيسكوف “على الأرجح، سيكون الأمر مجرد مناقشات فارغة مع عدم وجود احتمال للتوصل لأي نتيجة ملموسة على الأقل”.

وقالت سويسرا أمس الأربعاء 15\5\2024 إن عشرات الدول أعلنت عزمها المشاركة في قمة السلام المتعلقة بأوكرانيا المقررة في يونيو حزيران المقبل.