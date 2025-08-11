الكرملين: محادثات بين بوتين ورئيس وزراء أرمينيا بشأن الاجتماعات مع أمريكا

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بناء على مبادرة من يريفان، وفقا لما أعلنه الكرملين.

وأفاد البيان الرسمي بأن “باشينيان أطلع بوتين بالتفاصيل على نتائج لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في واشنطن يوم 8 أغسطس”.

السلام بين يريفان وباكو:

كما جاء في البيان: “أشار فلاديمير بوتين إلى أهمية الخطوات التي تعزز السلام الدائم بين يريفان وباكو”، مع تأكيد “استعداد الجانب الروسي للمساعدة – وفقا لاتفاقيات القمة الثلاثية المعروفة للأعوام 2020-2022 – في تحقيق التطبيع الشامل للعلاقات الأرمنية-الأذرية، بما في ذلك فتح خطوط النقل في المنطقة”.

اتفاقية واشنطن:

وفي 8 أغسطس، وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اتفاقا مشتركا حول التسوية السلمية بين باكو ويريفان وإنشاء ممر نقل بين الجمهوريتين القوقازيتين، وذلك بعد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. وسيحمل الممر اسم “طريق ترامب للسلام الدولي والازدهار”، حيث منحت أرمينيا الولايات المتحدة حق إدارته لمدة 99 عاما.

محادثات بوتين مع ويتكوف:

كما ناقش الرئيس بوتين مع رئيس الوزراء الأرمني نتائج مباحثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف والتحضيرات للقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا. وأشار البيان إلى أن “بوتين بدوره استعرض النتائج الرئيسية لمحادثاته مع المبعوث الأمريكي والاستعدادات للقاء ترامب”.

التعاون ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي:

وتطرق الزعيمان إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تناول النقاش “قضايا ملحة في أجندة العلاقات الثنائية مع التركيز على تنمية التعاون التجاري والاستثماري ضمن إطار الاتحاد”.