الكرملين: مستعدون لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة

أكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة، لكن كييف لم توضح بأي شكل من الأشكال ما إذا كانت مستعدة لمثل هذه المفاوضات أم لا.

وقال للصحافيين في الماراثون التعليمي لجمعية “المعرفة”إن “الرئيس (فلاديمير) بوتين أكد استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع الأوكرانيين من دون أي شروط مسبقة”، مضيفاً أن “هذا الاستعداد لا يزال قائماً”، وفق وكالة “تاس”.

غير أنه أردف أنه “للأسف، لم نسمع حتى الآن أي تصريحات أو تعليقات من كييف، لذلك لا نعلم ما إذا كانت مستعدة (للمفاوضات المباشرة) أم لا”.

كما أشار إلى أن “كييف تضع العديد من الشروط المسبقة لهذه العملية، مثل وقف إطلاق النار (طويل الأمد)”، مشدداً على أن “هذا يتناقض مع موقف الرئيس بوتين”.

لم ترد على العديد من العروض

وكان بيسكوف قد أعلن أمس أن أوكرانيا لم ترد على العديد من العروض التي قدمها بوتين لبدء مفاوضات سلام مباشرة، وأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستنضم إلى وقف إطلاق النار الذي أعلنه لمدة 3 أيام الشهر المقبل.

حيث قال للصحافيين، إن “الرئيس بوتين هو من أكد مراراً أن روسيا مستعدة، بدون أي شروط مسبقة، لبدء عملية المفاوضات”، مضيفاً: “لم نتلق أي رد من نظام كييف حتى الآن”، حسب رويترز.

كما أضاف أنه “من الصعب للغاية فهم” ما إذا كانت أوكرانيا تنوي الانضمام لوقف النار.

من 8 إلى 10 مايو

يذكر أن بوتين كان أعلن الاثنين وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بالحرب في أوكرانيا من الثامن إلى العاشر من مايو، وهو الموعد الذي تخطط فيه روسيا لإقامة احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

فيما ردت أوكرانيا بالتساؤل عن سبب عدم موافقة موسكو على دعوتها لوقف لإطلاق نار يستمر 30 يوماً على الأقل ويبدأ على الفور.