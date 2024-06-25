الكرملين: مقترح ترامب للسلام في أوكرانيا يجب أن تعكس الحقائق على الأرض

قال الكرملين إن أي خطة سلام في أوكرانيا تطرحها الإدارة الأمريكية المستقبلية المحتملة برئاسة دونالد ترامب يجب أن تعكس الحقائق على الأرض، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح دائما على إجراء مفاوضات.

وذكرت رويترز اليوم الثلاثاء أن اثنين من كبار مستشاري ترامب طرحا عليه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لينفذها في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتتضمن عدم تزويد كييف بأسلحة أمريكية إلا إذا دخلت في محادثات سلام.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين لرويترز “قيمة أي خطة للسلام تكمن في مراعاة التفاصيل الدقيقة والوضع الفعلي على الأرض… ونحن لا نعرف بعد طبيعة الخطة أو تفاصيلها”.

وأضاف “قال الرئيس بوتين مرارا إن روسيا كانت وستظل منفتحة على المفاوضات مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الفعلية على الأرض… نحن منفتحون على المفاوضات، ومن أجل تقييم الخطة، يجب أن نعرف تفاصيلها”.

وتابع قائلا إن الغرب وأوكرانيا لم يقبلا أحدث مقترحات طرحها بوتين للسلام.

وأردف “تعلمون أن بوتين طرح في الآونة الأخيرة مبادرة للسلام لكن للأسف لم يقبلها الغرب ولا الأوكرانيون أنفسهم”.

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