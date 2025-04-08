الكرملين: ندعم المحادثات بين أمريكا وإيران بشأن البرنامج النووي

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن روسيا تدعم المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، إذ قد تسهم في تهدئة التوتر بين الجانبين.

وجاءت تعليقات الكرملين بينما أقر مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) اليوم معاهدة شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما بين روسيا وإيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران بصدد بدء محادثات مباشرة، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إن المناقشات في عُمان ستكون غير مباشرة وستجري عبر وسطاء.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين دعم موسكو للتسوية الدبلوماسية والسياسية للأزمة بين واشنطن وطهران بسبب البرنامج النووي الإيراني.

وقال بيسكوف “نعلم أن هناك اتصالات، مباشرة وغير مباشرة، من المزمع عقدها في عُمان. وبالطبع، لا يسعنا إلا الترحيب بذلك، لأنه قد يُسهم في تهدئة التوتر المرتبط بإيران”.

وهدد ترامبإيران باتخاذ إجراء عسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ووطدت روسيا وإيران علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية منذ أن دفعت موسكو بعشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتستخدم موسكو على نطاق واسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع ضد أهداف عسكرية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا في 17 يناير كانون الثاني المعاهدة التي أقرها مجلس الدوما اليوم، بما أظهر العلاقات العسكرية الوطيدة بين البلدين.

ونصت المعاهدة على أن روسيا وإيران ستتشاوران وتتعاونان لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، وستجريان تدريبات عسكرية مشتركة على أراضيهما وخارجها.

وسبق أن عرضت روسيا تقديم المساعدة في تسهيل المحادثات بين طهران وواشنطن.