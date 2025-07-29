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الكرملين: نعلم بحديث ترامب عن تقليص مهلة حددها لروسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 5:09 مساءً
الكرملين. رويترز

الكرملين. رويترز

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قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه “على علم” بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقليصه المهلة التي سبق أن حددها لموسكو للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وإلا فإنها ستواجه عقوبات.

وحدد ترامب أمس الاثنين مهلة جديدة مدتها 10 أو 12 يوما لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة التداعيات، مما يؤكد إحباطه من الرئيس فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالصراع المستمر منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقدم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا مقتضبا عندما سُئل خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين اليوم عن تصريح ترامب.

وقال بيسكوف “نحن على علم بما قاله الرئيس ترامب أمس. العملية العسكرية الخاصة مستمرة”، مستخدما المصطلح الذي تعتمده موسكو للإشارة إلى مجهودها الحربي في أوكرانيا.

وأضاف “لا نزال ملتزمين بعملية سلمية لإنهاء الصراع مع أوكرانيا وضمان مصالحنا في سياق هذه التسوية”.

وكان ترامب قد هدد في 14 يوليو تموز بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومن يشترون صادراتها في غضون 50 يوما، وهي مهلة كانت ستنتهي في أوائل سبتمبر أيلول.

لكنه قلص تلك المهلة خلال زيارة لبريطانيا أمس الاثنين قائلا “لا داعي للانتظار… نحن ببساطة لا نرى أي تقدم يحرز”.

    المصدر :
  • رويترز

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