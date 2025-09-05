الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
الكرملين: نهج ترامب في الصفقات الدبلوماسية يختلف تماماً عن الدول الأوروبية

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. رويترز

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة نشرت الجمعة إن نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقد الصفقات الدبلوماسية يختلف تماما عن الدول الأوروبية.

وقارن بيسكوف، في مقابلة مع (أرجومنتي آي فاكتي) الروسية، بين موقفي ترامب والدول الأوروبية التي قال إنها تبذل كل ما في وسعها لعرقلة التوصل لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا.

وقال بيسكوف “على النقيض، ترامب بناء أكثر بكثير. فهو، بالمعنى الجيد للكلمة، ساخر تماما. بمعنى ’‭‬‬‬لماذا تقاتل إذا كان بمقدورك عقد صفقة’‭‬‬‬. وانطلاقا من مصالح أمريكا هذه، فهو يفعل كل شيء لوقف الحروب”.

وأضاف أن روسيا تفضل حل الصراع الأوكراني دبلوماسيا وليس عسكريا.

وأردف بالقول “وإذا كان بمقدور ترامب مساعدتنا في تحقيق هذه الطرق السياسية والدبلوماسية، فإن مصالحنا تتطابق هنا، وهذا يمكن ويجب أن يكون محل ترحيب”.

وتأرجحت مواقف ترامب في الأشهر الماضية بين تصريحات واثقة في أن بوتين يريد إنهاء الحرب وبين انتقادات حادة للرئيس الروسي بسبب القصف المتواصل للمدن الأوكرانية.

ودأبت موسكو على الإطراء على ترامب والإشادة بجهوده في صنع السلام بينما تتهم الحكومات الأوروبية بمحاولة نسف هذه العملية.

وعقد ترامب وبوتين قمة في ألاسكا قبل ثلاثة أسابيع وقال بيسكوف إنه لا يساوره أدنى شك في إمكانية ترتيب متابعة سريعة جدا إذا كان ذلك ضروريا. وأشار إلى إجراء اتصالات عمل طيلة الوقت.

وقال ترامب أمس إنه سيتحدث إلى بوتين في المستقبل القريب.

    المصدر :
  • رويترز

