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الكرملين: هذا هو سبب طرد نائب السفير الأميركي لدى موسكو

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 7:20 مساءً
الكرملين

الكرملين

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن طرد نائب السفير الأمريكي لدى روسيا، بارت غورمان، هو ” رد على الاستفزاز الأمريكي”.

وأضاف بيسكوف اليوم الجمعة: “لا يمكن أن يكون هذا إجراء يستفز أحدا ما. فهذا رد على استفزاز”.

في وقت سابق أفادت الأنباء بأن موسكو أمرت نائب السفير الأمريكي، بارت غورمان بمغادرة البلاد، ردا على طرد واشنطن مستشار السفارة الروسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن قرارها إلزام نائب السفير الأمريكي لدى موسكو، بارت غورمان، بمغادرة البلاد يمثل ردا على طرد الولايات المتحدة “غير المبرر” لدبلوماسي روسي من واشنطن.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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