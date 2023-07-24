الكرملين يتهم كييف بتعمد قتل صحفي روسي وإصابة مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية

اتهم الكرملين اليوم الاثنين كييف بشن “هجوم متعمد على صحفيين” في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا قتل فيه مراسل لوكالة الإعلام الروسية الحكومية.

وفتحت روسيا تحقيقا جنائيا في مقتل الصحفي روستيسلاف جورافليف.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن أحد مراسليها التلفزيونيين أصيب في هجوم بطائرة مسيرة أثناء عمله الصحفي في موقع مدفعية أوكراني.

وأضافت الفرنسية أن الصحفي يدعى ديلان كولينز، وهو مواطن أمريكي أعد تقارير كثيرة عن الصراع في أوكرانيا.

وأفادت بأنه أصيب بعدد من الشظايا بالقرب من مدينة باخموت بشرق البلاد التي استولت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد معارك على مدى أشهر. ويعالج الصحفي في مستشفى قريب.

وتقول منظمة يونسكو التابعة للأمم المتحدة إنه حتى 20 يوليو تموز، لقي 12 صحفيا حتفهم في أوكرانيا منذ اندلاع الصراع في فبراير شباط 2022.