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الكرملين: يجب أن تستمر الجهود للتوصل إلى قرار متوازن للأمم المتحدة بشأن غزة

26 - أكتوبر - 2023
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين الخميس إن الجهود للاتفاق على ما وصفه بقرار متوازن للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة يجب أن تستمر.

جاء ذلك بعد يوم من استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد دعوة أمريكية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس من خلال الدعوة إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ووقف تسليح حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة.

ولم يحظ نص منافس صاغته روسيا ويدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وسحب الأمر الإسرائيلي للمدنيين في غزة بالانتقال جنوبا قبل هجوم بري في الحصول بالحد الأدنى من الأصوات لتأييده.

هذا وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس إن أي هجوم بري إسرائيلي في غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في القطاع.

فيما أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للجزيرة، أن المساعدات التي دخلت القطاع لا تكفي مركز إيواء واحدا لـ24 ساعة، كما وأشار إلى أن آلية إدخال المساعدات هزيلة ولا تتناسب مع الحاجات الهائلة للقطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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