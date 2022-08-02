الكرملين يحذر أمريكا من زيارة بيلوسي "الاستفزازية" لتايوان

حذر الكرملين الولايات المتحدة، الثلاثاء، من أن الزيارة المتوقعة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستضعها في مسار تصادمي مع الصين وتثير توترات في المنطقة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع الآن ما إذا كانت ستصل إلى هناك أم لا، لكن كل ما يتعلق بهذه الجولة والزيارة المحتملة لتايوان استفزازي تماما”.

وحذرت الصين بيلوسي مرارا من زيارة تايوان التي تقول بكين إنها تابعة لها.

وتقول الصين إن زيارة بيلوسي تتعارض مع مبدأ “صين واحدة” الذي تعهدت واشنطن بالالتزام به.

ومن المتوقع أن تصل بيلوسي إلى تايبه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حسبما أفادت مصادر مطلعة، حيث قالت الولايات المتحدة إنها لن تخيفها “قعقعة السيوف” الصينية بشأن الزيارة.

ويأتي تأكيد عمليات الانتشار مع ظهور مؤشرات على نشاط عسكري على جانبي مضيق تايوان قبل زيارة بيلوسي.

وقال مصدر مطلع لرويترز إنه إلى جانب تحليق الطائرات الصينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة صباح اليوم الثلاثاء، ظلت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط غير الرسمي منذ أمس الاثنين.

وذكر المصدر أن السفن والطائرات الحربية الصينية “ضغطت على” خط الوسط صباح اليوم الثلاثاء في خطوة غير معتادة وصفها المصدر بأنها “استفزازية للغاية”.

وأضاف أن المقاتلات الصينية أجرت مرارا مناورات تكتيكية “لامست” خلالها لفترة وجيزة خط الوسط وحلقت عائدة إلى الجانب الآخر من المضيق صباح اليوم الثلاثاء، في حين كانت الطائرات التايوانية في حالة تأهب على مقربة.