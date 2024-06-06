الكرملين يحذر داعمي أوكرانيا من العواقب.. وبوتين يهدد بتسليح "أعداء الغرب"!

قال الكرملين (الخميس 6-6-2024) إنه سيكون هناك بالتأكيد عواقب على الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بأسلحة تضرب بها الأراضي الروسية بشكل مباشر، بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه يدرس تسليح أعداء الغرب ردا على ذلك.

وقال بوتين لكبار رؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية في سان بطرسبرج أمس الأربعاء إن روسيا تفكر في تزويد خصوم دول غربية في أنحاء العالم بأسلحة متقدمة بعيدة المدى ذات طبيعة مماثلة لتلك التي يقدمها الغرب لأوكرانيا.

وخص بوتين بالذكر الصواريخ بعيدة المدى التي تحصل عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وألمح إلى أنه قد يتحرك لتسليح القوات التي تحارب مصالح تلك الدول في الخارج.

وأضاف “نفكر في أنه إذا كان هناك من يعتقد أنه يستطيع توريد مثل هذه الأسلحة إلى منطقة حرب من أجل ضرب أراضينا وخلق مشاكل لنا، إذن فلماذا لا يكون لدينا الحق في توريد أسلحة من نفس الفئة لمناطق من العالم ستشن ضربات على منشآت حساسة تابعة لتلك الدول التي تفعل ذلك بروسيا؟”.

واستطرد قائلا “وبالتالي الرد قد يكون متماثلا. سنفكر في هذا الأمر”.

وتعني تصريحات بوتين احتمال قيام روسيا بتزويد جماعات تقف ضد المصالح الأمريكية والبريطانية والفرنسية بصواريخ بعيدة المدى في مناطق تشهد توترا مثل الشرق الأوسط.

وردا على سؤال اليوم الخميس عما إذا كان الكرملين سيحدد الدول أو المناطق التي قد تزودها روسيا بأسلحة بهذه الطريقة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “بالطبع لا. الرئيس قال بالضبط ما يريد أن يقوله، وهذا تصريح مهم جدا وشفاف جدا، الإمداد بأسلحة لإطلاقها علينا لا يمكن أن يمر بدون عواقب، وهذه العواقب آتية لا محالة”.