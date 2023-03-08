الكرملين يدعو إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هجمات نوردستريم

لاتزال ازمة التحقيق في هجمات خطي الغاز نوردستريم 1 و 2 في سبتمبر الماضي محور الاخبار الدولية، بعدما ألمح مسؤولون أميركيون وغربيون إلى احتمال تورط مجموعة أوكرانية في الهجمات، بحيث دعا الكرملين إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في المسألة.

ومشككاً بالنوايا والتصريحات الأميركية حول القشية، تساءل المتحدث باسم الكريملين، ديميتري بيسكوف الأربعاء:” “كيف يمكن للمسؤولين الأميركيين أن يفترضوا أي شيء بدون تحقيق؟”

كما اعتبر أن التقارير الغربية حول قضية تفجيرات نورد ستريم تهدف على ما يبدو إلى تحريف الأنظار والانتباه عن الفاعل الحقيقي.

إلى ذلك، رأى أن كل ما سيق مؤخراً من قبل الغرب حول قضية التفجيرات يبدو وكأنه حملة منسقة، بحسب ما نقلت “وكالة الإعلام الروسية ريا”

كذلك، حث الدول المساهمة في خطوط الغاز هذه على التمسك باجراء تحقيق عاجل وشفاف وأضاف مستغرباً “ما زلنا ممنوعين من التحقيق..

أليس الأمر غريباً”.

كما أردف قائلا :” ليس غريباً فحسب بل تفوح منه رائحة جريمة وحشية.”.

أتت تصريحات بيسكوف الاربعاء، بعد أن كشفت معلومات استخباراتية جديدة راجعها مسؤولون أميركيون أن جماعة مؤيدة لأوكرانيا، يرجح أنها مؤلفة من أوكرانيين أو روس، نفذت الهجوم على خط الأنابيب الذي يصل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

إلا أن المسؤولين أوضحوا أنه لا يوجد دليل على تورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية أو أن يكون المتورطون تصرفوا بتوجيه من أي مسؤول حكومي أوكراني، بحسب ما نقلت صحيفة نيو يورك تايمز الثلاثاء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي كانا وصفا الهجمات التي وقعت في سبتمبر 2022 على أنابيب الغاز بأنها “عمل تخريبي”،

فيما ألقت موسكو باللوم على الغرب، إلا أن أيا من الجانبين لم يقدم أدلة على اتهاماته.