الكرملين يدعو جميع الأطراف لضبط النفس بشأن برنامج إيران النووي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن مسألة البرنامج النووي الإيراني يجب أن تُحل سياسيا ودبلوماسيا، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تستأنف العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، لكن إيران لا تزال حليفتها.

وفي وقت سابق حذَّرت موسكو من توجيه ضربة عسكرية للبنية التحتية النووية الإيرانية، وذلك بعدما هدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق.

وانتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، وحذَّر من أن التصعيد العسكري سيكون «كارثياً على المنطقة كلها».

وقال الدبلوماسي المكلَّف بشؤون الأمن الاستراتيجي في الوزارة إن «روسيا ضد الحلول القسرية، وضد العدوان، وضد الضربات».

وزاد أن بلاده «تُدين هذه التهديدات الأميركية ضد إيران (..) ونَعدُّها وسيلةً لفرض إرادة واشنطن على الجانب الإيراني». ونبَّه إلى أن تصعيد الموقف مِن شأنه أن «يفاقم تعقيد الوضع ويخلّف آثاراً ستتطلب، في المجمل، جهوداً أكبر بكثير في المستقبل للحد من خطر نشوء بؤرة توتر جديدة وصراع مفتوح في الشرق الأوسط، حيث بلغ الوضع ذروته بالفعل».

وأكد الدبلوماسي أن الهجمات على البنية التحتية النووية يمكن أن تكون كارثية على المنطقة بأكملها.

كان المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف قد دعا، في 21 مارس (آذار) الماضي، إلى حل مشكلة البرنامج النووي الإيراني بـ«الحلول السلمية فقط»، لافتاً إلى أن إيران «وعدت مراراً بعدم تطوير أسلحة نووية».

وفي وقت سابق، بعث مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رسالة إلى مجلس الأمن، التابع للمنظمة، يطالبه فيها بإدانة تهديدات ترامب ضد طهران. ولوّحت إيران بأنها مستعدة لضرب قاعدة دييغو غارسيا، رداً على هجوم أميركي محتمل.

ونقلت تقارير صحافية أن القوات المسلَّحة الإيرانية أعدَّت قواتها الصاروخية لإطلاق النار على أهداف أميركية في الشرق الأوسط، في حالة بروز تهديد عسكري.

جاء ذلك بعد مرور يوم من تهديد ترامب، في مقابلة مع «فوكس نيوز»، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية على مُشتري النفط منها، إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.

وكانت موسكو قد عرضت جهود وساطة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. ورأى خبراء روس أن موسكو تسعى لتعزيز أوراقها التفاوضية مع واشنطن، من خلال التركيز على قدرتها في التوصل إلى صياغة مقبولة للتسوية حول البرنامج النووي الإيراني وتقديم ضمانات مهمة للطرفين تعيد إلى الأذهان الضمانات التي قدّمتها موسكو عند التوصل إلى الاتفاق «النووي» في عام 2015.