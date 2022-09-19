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الكرملين يرد على ادعاءات أوكرانيا ويصفها بالـ"كذبة"

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2022 1:26 مساءً
الكرملين - روسيا

الكرملين - روسيا

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رفض الكرملين الاثنين الإدعاءات بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في إقليم خاركيف الأوكراني ووصفها بأنها “كذبة”.

وعُثر على نحو 450 جثة، تقول أوكرانيا إن معظمها من المدنيين، مدفونة في مقابر جماعية بالقرب من إيزيوم بعدما طُردت القوات الروسية هذا الشهر من منطقة خاركيف، التي كانت أجزاء عديدة منها تحت سيطرتها منذ الأسابيع الأولى لغزوها أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحققين في الموقع عثروا على أدلة على ممارسات تعذيب، من بينها جثث مكبلة الأيدي، واتهم القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب.

وردا على سؤال بشأن تصريحات زيلينسكي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “إنه نفس سيناريو بوتشا. إنها كذبة. بالطبع سندافع عن الحقيقة في هذه القصة”.

ورفضت روسيا من قبل المزاعم بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب في بوتشا خارج العاصمة الأوكرانية كييف بعد ظهور أدلة على قتل مدنيين بينما كانت البلدة تحت سيطرة القوات الروسية عقب انسحابها في نهاية مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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