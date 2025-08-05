الكرملين يرفض تهديدات ترامب لزيادة الرسوم على النفط الروسي للهند

اتهمت روسيا الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بممارسة ضغوط تجارية غير مشروعة على الهند بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بزيادة الرسوم الجمركية على نيودلهي بسبب شرائها من النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “نسمع كثيرا من التصريحات وهي في الواقع تهديدات ومحاولات لإجبار الدول على قطع العلاقات التجارية مع روسيا. لا نعتبر مثل هذه التصريحات قانونية”.

وأضاف “نعتقد أن الدول ذات السيادة ينبغي أن تملك الحق في اختيار شركائها التجاريين، وشركائها في التعاون التجاري والاقتصادي، وأن تختار لنفسها أشكال التعاون التجاري والاقتصادي التي تصب في مصلحة البلد المعني”.

قال ترامب إنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا وكذلك على الدول التي تشتري صادراتها من الطاقة اعتبارا من يوم الجمعة، ما لم تتخذ موسكو خطوات لإنهاء صراعها المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة مع أوكرانيا.

ولم يشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أي تغيير في موقف روسيا من الحرب على الرغم من قرب انقضاء المهلة.

وتصف نيودلهي تهديدات ترامب بأنها “غير مبررة” وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين الاقتصادين الكبيرين.

وقال مصدران حكوميان هنديان لرويترز مطلع الأسبوع إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب.