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الكرملين يستبعد مكالمة بوتين-ترامب رغم "التفاؤل الحذر"

4 - أبريل - 2025
الكرملين. رويترز

الكرملين. رويترز

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قال الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعتزمان التحدث هاتفيا عقب زيارة مبعوث بوتين للاستثمار إلى واشنطن، والتي وصفها بأنها تدعو إلى “تفاؤل حذر”.

وأفادت قناة “إن بي سي نيوز ” NBC News الأميركية، أمس الخميس، أن الدائرة المقربة من ترامب تنصحه بعدم التحدث مع بوتين مجددا حتى يلتزم الزعيم الروسي بوقف إطلاق نار كامل في أوكرانيا، وهو أمر أبدى بوتين استعداده له من حيث المبدأ، ولكن بشرط تلبية قائمة طويلة من الشروط.

وأمس الخميس، ذكر كيريل دميترييف، مبعوث بوتين للاستثمار، أنه يرى “تحركات إيجابية” في العلاقات بين موسكو وواشنطن بعدما أجرى اجتماعات استمرت يومين في واشنطن، لكنه أكد الحاجة إلى مزيد من الاجتماعات لتسوية الخلافات.

وعندما سُئل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عما إذا كان بوتين وترامب سيتحدثان هاتفيا قريبا، قال للصحافيين: “لا، لا توجد خطط للأيام القليلة المقبلة. لا يوجد شيء في جدول المواعيد حاليا”.

وأضاف بيسكوف أن زيارة دميترييف تثير “تفاؤلا حذرا”، كما كرر تصريحات دميترييف بأن روسيا قد تجري محادثات حول ضمانات أمنية لأوكرانيا، مع أنه وصف المسألة بأنها مُعقدة للغاية.

ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، انخرط الجانبان في دبلوماسية مكثفة بشأن أوكرانيا، وتعهدا بإنهاء سريع للصراع.

لكن روسيا قالت هذا الأسبوع، إنها لا تستطيع قبول المقترحات الأميركية بشأن أوكرانيا “بشكلها الحالي”، لأنها لم تعالج القضايا الجوهرية التي تقول موسكو إنها أساس الصراع.

وأمس الخميس، تحدث ترامب، الذي لم يفرض رسوما جمركية جديدة على روسيا الخاضعة لعقوبات كبيرة بالفعل، عن فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعيق التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

    المصدر :
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