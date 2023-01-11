الكرملين يشدد على أهمية عدم "التسرع" في إعلان الانتصار في سوليدار

أكد الكرملين الأربعاء أهمية عدم “التسرع” في إعلان الانتصار في سوليدار، وذلك بعد ساعات على إعلان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية سيطرتها على البلدة الواقعة بشرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية” مضيفا أن هناك “ديناميكية إيجابية في التقدم” في سوليدار. وحيّا بيسكوف “بطولة مقاتلينا”.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء 11\1\2023، أن مدينة سوليدار “أوكرانية وستبقى كذلك”.

وكان قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أعلن صباح الأربعاء 11\1\2023، أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي، مضيفا أن “القتال في الشارع” يتواصل.

وقال بريغوجين عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “وحدات فاغنر سيطرت على مناطق سوليدار كافة”، مشيرا إلى أن قتالا يدور في وسط المدينة.

ولم يتضح مدى سيطرة مجموعة فاغنر على المدينة، وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من الأمر.

وأضاف رجل الأعمال القريب من الكرملين أن “عدد الأسرى” سيعلن الأربعاء.

في المقابل، قالت أوكرانيا إن جيشها صامد في مدينة سوليدار التي تضم منجما للملح في منطقة دونيتسك على بعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة باخموت التي تحاول روسيا السيطرة عليها منذ أشهر.

وأكد الطرفان أن المعارك في سوليدار اتسمت بالشراسة.

ونشر بريغوجين صورة له باللباس العسكري محاطا بمقاتلين من فاغنر من دون أن يوضح مكان التقاطها.

وأوردت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية العامة للأنباء صورة أخرى له برفقة مقاتلين مسلحين مشيرة إلى أنها التقطت في مناجم الملح في سوليدار.

وقال بريغوجين في تصريحات سابقة أن الهجوم على سوليدار تشنه “حصرا” وحدات من فاغنر.