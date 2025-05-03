الكرملين يطالب أوكرانيا بـ"رد حاسم" على عرض بوتين لهدنة 3 أيام

قال الكرملين اليوم السبت إنه يريد ما وصفه برد “حاسم” من أوكرانيا على عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام، بالتزامن مع إحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية هذا الشهر.

وبدا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استبعد بالفعل هذه الهدنة، قائلا إنه مستعد للموافقة فقط في حال استمرت 30 يوما على الأقل، وهو مقترح قال بوتين إنه يحتاج إلى الكثير من العمل قبل أن يصبح واقعا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن عرض بوتين لهدنة لثلاثة أيام بمثابة اختبار لتقييم مدى استعداد كييف لبحث تسوية سلمية لإنهاء الحرب.

وأعلن بوتين يوم الاثنين الماضي وقف إطلاق النار لثلاثة أيام بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

وذكر الكرملين أن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة سيستمر من الثامن إلى العاشر من مايو أيار، ويستضيف بوتين في التاسع من الشهر زعماء دول من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج خلال احتفالات ذكرى النصر على ألمانيا النازية.

وعلق بيسكوف أيضا على تقارير إعلامية تقول إن جنودا أوكرانيين سيشاركون في مراسم إحياء بريطانيا لذكرى الحرب العالمية الثانية، واصفا هذه الخطوة بأنها “تدنيس”.