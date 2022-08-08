الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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الكرملين يطالب الغرب بالضغط على أوكرانيا لتوقف قصف محطة نووية

منذ ساعة واحدة
الكرملين - روسيا

الكرملين - روسيا

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قال الكرملين،الاثنين، إن الدول الغربية التي لها نفوذ على أوكرانيا يجب أن تضغط على كييف لتوقف قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قصف المحطة “خطير لأبعد حد”.

وقال بيسكوف “نتوقع من الدول التي لها نفوذ كامل على القيادة الأوكرانية أن تستخدم هذا النفوذ من أجل الابتعاد عن مواصلة مثل هذا القصف”.

وتبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات في الأيام الماضية بتوجيه ضربات بالقرب من المحطة الموجودة في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية.

ويوم الجمعة، قال المسؤولون المعينون من قبل روسيا في بلدة إنرهودار القريبة إن القصف الأوكراني ألحق أضرارا بخطوط كهرباء تخدم المحطة. ونقلت وكالة إنترفاكس اليوم الاثنين عن يفجيني باليتسكي رئيس الإدارة المعينة من قبل روسيا لمنطقة زابوريجيا قوله إن المحطة تعمل بصورة طبيعية.

وطالب رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية المملوكة للدولة اليوم الاثنين بإعلان محطة زابوريجيا منطقة خالية من الأنشطة العسكرية تحت سيطرة قوات أجنبية لحفظ السلام.

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