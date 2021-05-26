الأحد 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين يعلق على أول لقاء بين بوتين وبايدن.. "حدث مهم"

26 - مايو - 2021
أول قمة بين بوتين وبايدن

بوتين وبايدن

A A A
طباعة المقال

في أول تعليق للكرملين على اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا توجد بعد خطط لتوقيع وثائق، عقب اللقاء المنتظر للرئيسين بوتين وبايدن.

وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الخصوص: “لا، لم يتم الحديث عن هذا بعد. لم يتم التخطيط له بعد”.

وردا على سؤال حول المكان المحدد لعقد القمة، أوضح ممثل الكرملين، أنه لا يوجد اتفاق دقيق حتى الآن حول ذلك.

وتابع بيسكوف القول: “من المهم أن تتاح للرئيسين فرصة تبادل وجهات النظر، ومقارنة مواقفهما بشأن القضايا التي تهم البلدين، وكذلك بحث القضايا التي تهم كل العالم، أي مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة التسلح”.

وقال بيسكوف: “أعتقد أنه لا داعي لانتظار توقعات مفرطة بشأن نتائج هذا الاجتماع، ولكن مع الاستمرار في الانطلاق من أن هذا حدث مهم للغاية”.

ونوه بيسكوف، بأنه لا يجوز توقع أن يتم التوصل إلى تفاهم بشأن قضايا الخلاف العميق خلال اجتماع واحد. ولكن في نفس الوقت، سيكون من الخطأ التقليل من أهمية هذا الاجتماع.

في وقت سابق، أعلن الكرملين أن اجتماع القمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، سيعقد في جنيف في السادس عشر من يونيو المقبل.

وأشار إلى أن اللقاء سيتناول بحث الاستقرار الاستراتيجي والعلاقات بين البلدين، ومواجهة فيروس كورونا.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مع احتدام الحرب.. سيناريوهان لا ثالث لهما أمام أوكرانيا
    الناقلة صافر تهدد المنطقة بكارثة بيئية
    لمنع وقوع كارثة.. الأمم المتحدة تتحرك لإنقاذ صافر
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بدء الحرب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!