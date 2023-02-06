الكرملين يعلق على اجتماع غروسي وبوتين في موسكو

قال الكرملين اليوم الاثنين إن رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى موسكو هذا الأسبوع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن جروسي سيجتمع مع مسؤولين من شركة روس أتوم للطاقة النووية المملوكة للدولة ومسؤولين من وزارة الخارجية، وإن موسكو تتوقع “حوارا جادا”.

وعبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن مخاوفها إزاء أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي محطة استولت عليها القوات الروسية في مارس آذار بعد فترة وجيزة من غزو أوكرانيا. ووقعت المحطة تحت وطأة قصف متكرر ويتبادل الطرفان الاتهامات في عمليات القصف.