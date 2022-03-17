الكرملين يعلق على تصريحات بايدن بشأن بوتين

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “غير مقبول”.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق، بإنه يعتبر الرئيس الروسي “مجرم حرب”.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذه التصريحات من قبل بايدن نهجا لقطع العلاقات الدبلوماسية، وعن موقف بوتين منها: “رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة”.

في سياق متصل، أعلن بيسكوف أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر اليوم.

وأضاف “أود أن أكرر مرة أخرى، وفدنا، برئاسة ميدينسكي، وبمشاركة الخبراء والإدارات ذات الصلة، جاهز للعمل على مدار الساعة، لكن للأسف لا نرى حماسا مماثلا من الجانب الأوكراني”.

ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ22، تتواصل محاولات القوات الروسية التقدم نحو العاصمة كييف، وسط اتهامات لها بقصف مسرح كان يؤوي اللاجئين بمدينة ماريوبول (جنوب). وأبدت أوكرانيا استعدادها لمناقشة وضع الحياد مع روسيا، ملمحة إلى احتمال الوصول إلى حل ولكن وفقا لشروطها.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، خاصة بأطراف كييف، حيث دوت صافرات الإنذار منذ الصباح وسقطت عدة صواريخ، كما أكدت روسيا أنها دمرت أكثر من عشر منظومات صاروخية مضادة للطائرات، لكن بريطانيا قالت إن التقدم الروسي تباطأ بشكل كبير على كل الجبهات.

ونفت روسيا اتهامات كييف لها بقصف مسرح ماريوبول، الذي قالت أوكرانيا إن ألف مدني كانوا يحتمون فيه، حيث اعتبرت موسكو أنه تزييف من وسائل إعلام أميركية.

وعلى الصعيد السياسي، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن بلاده لم تجد حتى الآن ما يرضيها في المفاوضات مع روسيا، مؤكدا إمكانية الوصول إلى حل سلمي لكن وفقا لشروط أوكرانيا.