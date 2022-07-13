الكرملين يعلن عن تقديره للتعاون السعودية إطار أوبك+

أعلن الكرملين عن تقديره “بشدة” للتعاون مع السعودية في إطار تحالف “أوبك+”.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تثمن كثيرا التعاون مع السعودية في إطار عمل مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط في العالم.

ولدى كلا من السعودية وروسيا علاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية، ويتعاون البلدان ضمن أوبك بلس لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط.

وأوبك بلس هو تحالف يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول أخرى نفطية مثل روسيا، والتي انخفض انتاجها بمقدار مليون برميل يوميا، في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بعد شنها هجوما عسكريا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

كانت أوبك بلس قد وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يومياً في شهر يوليو، وبنفس الوتيرة في أغسطس، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل.

ويقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة مرتقبة للسعودية يومي 15 و16 يوليو، حيث أكد أنه يسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة.

كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد صرح في يونيو الماضي، في أعقاب اجتماع مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن روسيا قد تواصل التعاون في إطار اتفاق إنتاج النفط الخاص بمجموعة أوبك+ بعد 2022.