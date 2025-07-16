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الكرملين يعلن مراقبة دقيقة لإمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

منذ 12 ساعة
الكرملين. رويترز

الكرملين. رويترز

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ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الأربعاء نقلا عن الكرملين أن توريد الغرب أسلحة لأوكرانيا يأتي على رأس جدول الأعمال بالنسبة لموسكو وإنه يراقب هذه المسألة بدقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن توريد الأسلحة لأوكرانيا عمل تجاري وإن بعض الدول الأوروبية ستدفع ثمن هذه الأسلحة.

وأضاف أن من غير المخطط إجراء مكالمة هاتفية جديدة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، لكن يمكن ترتيبها سريعا.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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