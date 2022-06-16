الكرملين يعلّق على زيارة زعماء أوروبا لكييف

علّق الكرملين على زيارة الزعماء الأوروبين الثلاثة الى كييف، آملا ألا يتم الإكتفاء ببحث إمدادات الأسلحة في زيارتهم لكييف الخميس الواقع في 16 حزيران، بل أن “يدفعوا الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإلقاء نظرة واقعية على الوضع الراهن”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “آمل ألا يركز القادة… فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ مزيد من الأسلحة إليها”.

وأضاف: “لا طائل من ذلك مطلقا، وسيطيل معاناة الناس ويلحق أضرارا جديدة بالبلد”.

وردا على سؤال عن الآمال الأوكرانية المحتملة في استعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، أو منع مد روابط البنية التحتية إلى المنطقة، قال بيسكوف “من الصعب توقع أي (مفاوضات بناءة) في هذا الصدد أو غير ذلك، لأن كل شيء متوقف”.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي إيربين في ضواحي كييف الخميس لإظهار الدعم لأوكرانيا.

وقال مسؤولون روس الخميس الواقع في 16 حزيران إنهم مستعدون لمواصلة محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنهم اتهموها مرة أخرى بالمماطلة.