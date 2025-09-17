الكرملين يقلل من شأن خطط أوروبا لتسريع التخلص من الطاقة الروسية

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن خطط أوروبا للتخلص التدريجي من إمدادات الطاقة والسلع الروسية بسرعة أكبر لن تؤثر على روسيا ولن تجبرها على تغيير موقفها.

يأتي هذا بعدما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الثلاثاء، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفوضية الأوروبية ستقترح تسريع التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي.

وأضاف بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف “إنها (الدول الأوروبية) تعتقد خطأً أن استمرار سياسة العقوبات من شأنه بطريقة أو أخرى على التأثير على موقف الاتحاد الروسي”.

وتابع “من المؤكد أن روسيا، التي تدافع عن مصالحها الوطنية، لا تتأثر بهذه العقوبات. وأثبتت السنوات الثلاث الماضية ذلك بوضوح”.

وأظهر الاقتصاد الروسي قدرة على الصمود في مواجهة العقوبات التي فرضها الغرب بسبب الصراع في أوكرانيا، لكنه يعاني أيضا من ارتفاع التضخم بشكل مستمر وعجز متزايد في الميزانية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الزيادة الحادة في الإنفاق العسكري.

ورغم العقوبات، لا يزال الاتحاد الأوروبي يستورد ما قيمته مليارات اليورو من الطاقة والسلع الروسية، بدءا من الغاز الطبيعي المسال إلى اليورانيوم المخصب، على الرغم من انخفاض وارداته من النفط والغاز الروسيين.