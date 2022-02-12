الأحد 12 رجب 1443 ﻫ - 13 فبراير 2022 |
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الكرملين يكشف.. هذا ما قاله بوتين لبايدن خلال الاتصال بينهما

منذ 20 ساعة
الرئيسان بايدن وبوتين

الرئيسان بايدن وبوتين

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أكد الكرملين أن “التحذيرات الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا بلغت مستويات عبثية”ـ معتبرا أن “حالة الهستيريا التي تحيط بالوضع في أوكرانيا وصلت إلى ذروتها”.

وشدد على أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن على مواصلة الحوار”، موضحاً أن “الحوار بين الرئيسين بوتين وبايدن كان متوازنا وعمليا”.

كما لفت إلى أن “موسكو انتهت تقريبا من مراجعة الرد الأميركي على مقترح الضمانات الروسية”، مؤكداً أن “بوتين استنكر خلال اتصاله مع بايدن المعلومات المزيفة حول الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مدة ساعة، على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية.

واشار مسؤول في البيت الأبيض إلى ان الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين بدأ في الساعة 11.04 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وانتهى في الساعة 12.06 مساء، في أحدث محاولة لتفادي نشوب حرب، بحسب “رويترز”.

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