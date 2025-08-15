الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
الكرملين: يمكن عقد اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا إذا أسفرت محادثات ألاسكا عن نتائج

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2025 6:41 مساءً
الكرملين. رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه من الممكن عقد اجتماع ثلاثي في وقت لاحق إذا تحققت نتائج خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا والتي ستعقد اليوم في ولاية ألاسكا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله إن المحادثات بين بوتين وترامب قد تستمر من ست إلى سبع ساعات، وإن مساعدي الرئيسين سيشاركون في الاجتماعات.

وعلى صعيدٍ آخر، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا على المنطقة اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل واندلاع حريق.

وجاء الهجوم قبل ساعات من القمة المقررة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأضاف سيرغي ليساك حاكم المنطقة على تطبيق تيليغرام “لحقت أضرار بشاحنة وحافلة صغيرة في هجوم معاد على دنيبرو. لقي رجل حتفه وأُصيب آخر”.

وتعد مدينة دنيبرو مركزا لوجستيا للقوات الأوكرانية، وتقع منطقة دنيبروبتروفسك على حدود منطقة القتال وتتعرض بانتظام لقصف من جانب القوات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

