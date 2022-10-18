الكرملين ينفي استخدام طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه ليس لديه معلومات عما إذا كانت طائرات “كاميكازي” الإيرانية المسيرة قد استخدمت في هجمات واسعة النطاق ضد أوكرانيا هذا الأسبوع.

واتهم قادة في أوكرانيا روسيا باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار شاهد-136 في هجمات على كييف.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا استخدمت الطائرات الإيرانية بدون طيار في هجمات أمس الاثنين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن استخدامها.

وأشار الكرملينن إلى إن المناطق الأوكرانية الأربعة التي ضمتها روسيا قبل أسابيع من أوكرانيا تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع صحفيين “هذه الأراضي أجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية… وتحظى بنفس القدر من التأمين شأنها شأن بقية الأراضي الروسية”.