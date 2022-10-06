الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
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الكرملين ينفي تقارير عن فرار 700 ألف شخص من روسيا

منذ 17 دقيقة
روسيا تعلن التعبئة العامة

روسيا تعلن التعبئة العامة

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نفى الكرملين، الخميس، تقارير عن فرار 700 ألف روسي من البلاد منذ أن أعلنت موسكو عن حملة للتعبئة قالت إنها ستستدعي خلالها مئات الآلاف للقتال في أوكرانيا.

وفي إفادة للصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه ليس لديه أرقام دقيقة لعدد الأشخاص الذين غادروا البلاد منذ إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن “تعبئة جزئية” في 21 سبتمبر أيلول.

وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن الرجال الروس يدفعون ما يزيد على 27 الف دولار للهروب من البلاد على متن طائرات خاصة، بعدما أعلن الرئيس الروسي “فلاديمر بوتن” تعبئة جزئية للجيش الأسبوع الماضي،.

ووفق الصحيفة البريطانية، رصدت الشركات التي توفّر رحلات طيران خاصة ارتفاعًا حادًا في طلبات رحلات الذهاب فقط خارج روسيا. وأشار التقرير الى ان هذه الشركات تسعّر المقعد على متن الطائرة الخاصة بين 21.500$ و 27000$.

وكان بوتن قد أعلن تعبئة جزئية للاحتياط الأسبوع الماضي، كجزء من المرحلة القادمة من الغزو المستمر لأوكرانيا. وقد أحدث إعلان التعبئة “رعبًا” بين الروس. وقد كشف موقع غوغل عن ارتفاع البحث عن “كيفية مغادرة روسيا”،كما بيعت تذاكر السفر خارج روسيا، وأظهرت مجموعة من الصور طوابير طويلة من السيارات على نقاط حدودية روسية.

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