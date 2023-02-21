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الكرملين يُراقب عن كثب زيارة بايدن إلى أوكرانيا وبولندا

منذ ساعتين
الكرملين

الكرملين

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أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أنه يتابع “عن كثب” زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا وبولندا، مشيرًا إلى أنها “لا تؤثر” على السياسة الروسية.

وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع القناة الروسية العامة “بيرفي كانال”: “لقد تابعنا بطبيعة الحال زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا الإثنين بإهتمام، وسنراقب عن كثب ما يحدث في بولندا اليوم”.

يأتي ذلك في وقت وصل بايدن إلى وارسو في وقت متأخر أمس، بعد زيارة مفاجئة لكييف، حيث التقى مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة مع استعداده لمهاجمة الروس في الربيع.

هذا وسيلتقي بايدن بالرئيس البولندي أندريه دودا، لبحث الجهود الجماعية لدعم أوكرانيا والثناء على بولندا لمساعدتها الولايات المتحدة ودولاً أخرى في تسهيل توصيل المساعدات العسكرية والإنسانية.

ولفت مستشار الرئيس البولندي للشؤون الخارجية، إلى أنّ بايدن ودودا سيبحثان تعزيز أمن بولندا ووجود حلف شمال الأطلسي فيها، قائلًا “سنطلب من بايدن زيادة وجود قوات الناتو في بلادنا”.

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