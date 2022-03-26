صور.. 7 جنرالات روس قُتِلوا في حرب أوكرانيا أحدهم "دُهس عمداً" على يد جنوده

بعد شهر من الحرب التس شنتها روسيا ضد أوكرانيا، أعلن مسؤول غربي أمس الجمعة أسماء 7 جنرالات روس قال إنهم قُتِلوا وآخر عُزِل خلال الحرب في أوكرانيا.

وقال المسؤول إن الجنرال (ياكوف ريزانستيف) هو آخِر مَن لقي حتفه، وقد كان قائدا لجيش السلاح المشترك التاسع والأربعين في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية.

وكان قد أعلن أن الجنرال (فلايسلاف يرشوف) أُقيل من جيش السلاح المشترك السادس في وقت سابق هذا الأسبوع، وأفادت تقارير بأن إقالته المفاجئة سببها الخسائر والإخفاقات الاستراتيجية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

ومن بين القتلى الجنرال (ماغوميد توشايف) من القوات الخاصة الشيشانية التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوكرانيا.

وصُدم مسؤولون عسكريون غربيون من ارتفاع عدد الجنود وضباط الصف وكبار الضباط الروس الذين قُتلوا في الحرب الجارية منذ نحو شهر.

وعزا بعضهم ارتفاع عدد القتلى جزئيًّا إلى مشكلات في الاتصالات واللوجستيات دفعت كبار الضباط إلى استخدام قنوات تواصل غير مشفرة كشفتهم للقوات الأوكرانية.

ويعتقد مسؤولون غربيون أن نحو 20 من الكتائب التكتيكية المنشورة في أوكرانيا التي يتراوح عددها بين 115 و120 “لم تعد فعالة قتاليا” بسبب الخسائر التي تكبدتها.

وزعم المسؤول الغربي، أن قائد لواء البندقية الآلية السابع والثلاثين في روسيا قُتل على أيدي قواته “نتيجة لحجم الخسائر التي تكبدها اللواء”، وقال “نعتقد أنه قُتل عمدا على أيدي قواته” مشيرا إلى أنه “دُعِس”.

واعتبر المسؤول الغربي أن هذه علامة أخرى على “التحديات المعنوية التي تواجهها القوات الروسية”.