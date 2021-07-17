الكشف عن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي

كشف مستشفى “فيلا نوفا ستار” في البرازيل، عن تحسن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي أدخل المستشفى في ساو باولو بسبب انسداد معوي.

وفي بيان له، قال المستشفى إن الحالة الصحية للرئيس البالغ من العمر 66 عاما “تستمر في التطور بشكل مرض”ـ لافتا إلى أن “المريض خضع لفحص بالأشعّة في منطقة البطن ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، وأظهر تحسنا”.

أضاف: “تفاعل الرئيس بشكل جيد لناحية معاودة تناول الطعام، وسيستمر في تلقي الرعاية”، دون تحديد موعد لخروجه.

من جانبه، أوضح رئيس الفريق الطبي المسؤول عن حالة بولسونارو، أنطونيو ماسيدو، لصحيفة “أو غلوبو”، أن “الرئيس يتحسن بشكل جيد جدا، ويمكنه أن يخرج قريبا..في غضون أيام”.

ونقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء الماضي، إلى المستشفى كي يخضع لفحوصات طبية، بسبب معاناته من الحازوقة على مدى أسبوعين على الأقل، عقب جراحة زرع أسنان خضع لها في 3 يوليو الجاري، فيما أرسل بعد ذلك في طائرة تابعة للقوات الجوية البرازيلية إلى ساو باولو حيث أدخل مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص، حيث أكد أطباء أنه خضع هناك لاختبارات سريرية ومخبرية وصور.