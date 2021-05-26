الكشف عن الرسالة الثالثة لـ”صدام حسين” من داخل السجن

تواصل رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، نشر رسائل والدها خلال فترة أسره، حيث نشرت الرسالة الثالثة لوالدها من داخل السجن، بعد رسالتين، تحدثت الأولى عن الاحتلال الأمريكي، بينما الثانية تضمنت أبيات شعر عن دولة قطر.

وتضمنت الرسالة الثالثة حديث صدام حسين عن هيئة المحكمة والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ضللت العالم بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق.

وقبل يومين، نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، شعرا كتبه والدها من أسره، يمدح فيه قطر وشعبها وأميرها، ويعبر عن رؤيته لمستقبل العراق، وعن انتقاده لمن كان السبب في حاله.

وقبل أيام، نشرت رغد صدام حسين إحدى الرسائل التي كتبها والدها من داخل المحكمة.