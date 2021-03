الكشف عن تفاصيل هجوم كاد يشعل الحرب بين أمريكا وإيران بالعراق

كشفت قناة أمريكية عن تفاصيل هجوم إيراني على قاعدة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في سوريا عقب اغتيال الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني .

وفي التفاصيل، “مرحبا يا صديقي. إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فقد حدثت بعض الأشياء السيئة لوالدك الليلة الماضية، لذلك أريدك أن تكون قويا، من أجل والدتك. اعلم دائما أنني أحبك. وداعا يا صديقي”.

قبل تسجيل الرائد في الجيش الأميركي، آلان جونسون، هذه الرسالة لابنه، كان ضابط مخابرات أخبره أن لديهم معلومات بأن إيران تعد 27 صاروخا باليستيا متوسط المدى وأن هدفهم هو تسوية قاعدة عين الأسد الجوية المترامية الأطراف على بعد حوالي 120 ميلاً غرب بغداد، “وقد لا ننجو”، بحسب مقابلات أجراها برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي أس نيوز”.

كان هذا الهجوم بمثابة أول دلالة للرد على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بطائرة بدون طيار قبل ست ليال، وبالتحديد في 3 يناير 2020، والذي بدأ بتحريك الصواريخ الباليستية حيث كانت القوات الأميركية تراقب ذلك عن كثب.

“The only thing I can actually come up with is that the hand of God protected us… nobody should have lived through this,” says Army Major Alan Johnson about the night in January 2020 when Iranian ballistic missiles rained down on a U.S. airbase in Iraq. https://t.co/QbbRizRZ79 pic.twitter.com/htYJL7LiTd

— 60 Minutes (@60Minutes) March 1, 2021