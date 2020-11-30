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الكشف عن حالة بايدن الصحية بعد إصابته بالتواء في الكاحل

منذ 30 ثانية
جو بايدن

جو بايدن

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كشف كيفن أوكونور الطبيب الخاص للرئيس الأميركي المنتخب، مساء الأحد، عن تفاصيل الحالة الصحية لجو بايدن بعد إصابته بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه، لكنه لم يصب بأية كسور.

وقال أوكونور: “تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح”، مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا.

وأعلن مكتب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأحد، أنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه.

وتابع مكتب بايدن في بيان مقتضب أن الحادث وقع، السبت، وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عاما)، الأحد، “كإجراء احترازي”.

ومن المقرّر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستوريّة في 20 يناير، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعد فوزه على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 3 نوفمبر، سيصبح بايدن أكبر سياسي أميركي سنا يتولى الرئاسة على الإطلاق عندما يدخل البيت الأبيض في 20 يناير.

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