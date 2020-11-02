الكشف عن زيارة “سرية” لرئيس حكومة الوفاق الليبية إلى تركيا

كشفت وسائل إعلام ليبية عن زيارة سرية لرئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، إلى تركيا منذ بضعة أيام، والتي على إثرها تراجع السراج عن استقالته على خلفية اجتماعه مع رئيس مخابراتها.

والتزم السراج الصمت حيال تقارير ربطت بين إعلانه التراجع عن الاستقالة، واجتماع سرّي عقده مع رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان.

وانتقدت وسائل إعلام محلية، إدارة السراج لحكومته من إسطنبول، وتعمُّده تجاهل ذكر مقر إقامته الحالي في كل البيانات الصحافية الصادرة عن مكتبه بخصوص نشاطاته الرسمية على مدى اليومين الماضيين.

يأتي ذلك فيما دعا “مفتي الدم” المعزول في ليبيا، صادق الغرياني سكان العاصمة الليبية طرابلس للخروج ضد حكومة الوفاق في مظاهرات مسلحة.

وأكد الغرياني عبر وسيلة إعلامية يديرها نجله من تركيا بأنه يجب على المواطنين في طرابلس وتيار المجتمع المدني أن يخرجوا ضد هذه الحكومة، التي وصفها بـ”العاجزة” وأن يقتلوا أعضاءها.

كما أكد أن ما يجري الآن في ليبيا من حوارات ولقاءات هي من قبيل المسكنات، ولن تؤدي إلى حل صحيح، وهدفها وقف الحرب ضد “قوات حفتر”.

في المقابل، اتهم المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تركيا ودولاً أخرى، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ببذل مساعٍ لتقليص دور مصر في ملف ليبيا.

وفي سياق آخر، تستضيف مدينة غدامس الليبية، اليوم الاثنين، الجولةَ الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة باسم 5+5 لأول مرة داخل الأراضي الليبية ولمدة 3 أيام.

البعثةُ الأمميةُ في ليبيا قالت إن المحادثات تهدف لتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وإنشاء اللجان الفرعية التي ستبحث القضايا التفصيلية.