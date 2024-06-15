الكشف عن قواعد المناظرة بين بايدن وترامب في أتلانتا

بايدن وترامب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى

اتفق الرئيس الديمقراطي جو بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب، على قواعد المناظرة الأولى التي ستنظم بينهما في إطار حملة انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، في 27 يونيو، والتي تستمر ساعة ونصف ساعة بدون جمهور. بحسب شبكة “سي إن إن”، اليوم السبت.

تجرى المناظرة بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية الأميركية في أتلانتا بولاية جورجيا جنوب-شرق، في موعد أبكر بكثير من المعتاد.

وكانت القناة قد أشارت في مايو إلى أن المناظرة ستتم من دون جمهور وهو ما يفضله بايدن.

وأعلنت السبت، أن فريقي حملة المرشحين وافقا على مجموعة من الترتيبات الأخرى، تتضمن استخدام منصتين متطابقتين وميكروفونين قابلين للتعطيل.

وأوضحت الشبكة أنه “سيتم كتم صوت الميكروفونين طوال مدة المناظرة، إلا للمرشح عندما يحين دوره في التحدث”، مضيفة أن المقدمين، جاك تابر ودانا باش، “سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان حصول مناقشة حضارية”.

والمناظرة التي ستستغرق 90 دقيقة ستتوقف مرتين لبث إعلانات تجارية ولن يتمكن المرشحان من التواصل مع فريقيهما خلال هاتين الفترتين.

كما سيتم حظر الملاحظات المكتوبة مسبقًا في موقع التصوير، ولكن “سيتم منح المرشحين قلمًا ورزمة أوراق وزجاجة ماء”.

وافق بايدن ومنافسه ترامب على إجراء مناظرتَين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الأولى في 27 يونيو والثانية في 10 سبتمبر، وتجري المناظرة الثانية على قناة “أيه بي سي”.

في منتصف مايو، تحدّى الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما ترامب قائلاً “حالياً يقول إنه يريد أن يجري مناظرة معي مرة جديدة”. وأضاف بايدن في مقطع فيديو “في هذه الحالة… سأفعل ذلك مرتين”.

ورد الرئيس الأميركي السابق على الفور “أخبرني متى وسأكون هناك، حان وقت المعركة”.