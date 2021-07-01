الكشف عن مضمون التقرير الطبي الأولي لوفاة نزار بنات

كشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة عن مضمون التقرير الطبي الأولي حول وفاة الناشط نزار بنات، بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل، متحدثا عن “وفاة غير طبيعية”.

قال الشلالدة، الذي يرأس لجنة التحقيق بوفاة بنات، في تصريح تلفزيوني، إنه “تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم”، وأضاف: “تعرض نزار لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله أغمي عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقله أفراد القوة الأمنية إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل بسيارات الأجهزة الأمنية، لكن وصل ميتا”.

أكد الشلالدة أن “سبب الوفاة، من حيث المبدأ، هو الصدمة الإصابية، ما تسبب بحدوث فشل قلبي ورئوي حاد”.

لفت وزير العدل الفلسطيني إلى أنه تم تسليم التقرير إلى رئيس الوزراء محمد أشتية الذي قام بدوره بتسليمه لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن النيابة العسكرية تتولى التحقيق وتوجيه لوائح الاتهام بحق المشتبه بهم والمحاكمة العادلة، وفق التشريعات المعمول بها.

إذ لفت إلى أن اعتقال نزار بنات جاء بموجب “مذكرة اعتقال”، اعتبر الشلالدة أن ما حصل يعد “حالة فردية، وليست نهجا من جانب القيادة والسلطة الفلسطينية”.

وتشهد الضفة الغربية منذ الخميس الماضي، تظاهرات منددة بوفاة الناشط المعارض نزار بنات، وقد أعربت أوساط أممية وحقوقية عن قلقها من تصرفات قوات الأمن الفلسطينية، بينما اتهمت عائلة الناشط الراحل، الذي عُرف عنه انتقاده الحاد للسلطة والقيادة الفلسطينية، عناصر أمنية فلسطينية بـ”اغتياله”، وذلك بحسب “معا”.