الكشف عن معلومات جديدة بشأن قصف مطار بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن معلومات جديدة بشأن قصف مطار العاصمة العراقية في يناير الماضي.

وقال قائد عمليات بغداد، أحمد سليم، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إنه “بعد استهداف مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا، (..) تم تشكيل لجنة في مقر قيادة العمليات يرأسها مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد”.

وأوضح سليم أن اللجنة “ضمت في عضويتها مديري الأجهزة الاستخبارية العاملة في بغداد، للتحقيق في الهجوم”.

وأضاف أن “هذه اللجنة تمكنت بوقت قياسي، وبعد متابعتها الكاميرات وجمع المعلومات في مكان الاستهداف وأماكن أخرى، من التوصل إلى أحد المشتبه بهم بتنفيذ هذه العملية”.

وتابع أنه “بالتعاون مع قيادات العمليات المجاورة لبغداد، وبالتحديد مع ديالى والأجهزة الاستخبارية الموجودة هناك، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم أثناء محاولته الهروب إلى خارج بغداد وديالى”.

وأشار إلى أن “المشبه به حاليا قيد التحقيق، وبعد إكمال التحقيق سيتم عرض نتائجه على الرأي العام”.

ويذكر أن مطار بغداد الدولي تعرض لعدة هجمات خلال الفترة الأخيرة، ففي 5 يناير الماضي، تعرض المطار إلى “قصف صاروخي” بحسب ما أفاد مراسل “الحرة” في العاصمة العراقية.

وأفادت وسائل إعلام بسماع أصوات صفارات الإنذار سمعت في المطار عقب الهجوم.

وفي 28 يناير الماضي، تضررت إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة جراء استهداف مطار بغداد.

وسقطت ثلاثة صواريخ على الأقل في مجمع المطار، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر بالشرطة العراقية.

ولا يتم تبني مثل هذه الهجمات عادة، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب مرارا بانسحاب كامل القوات الأميركية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، بحسب فرانس برس.

وأعلن العراق رسميا في التاسع من ديسمبر أن وجود قوات “قتالية” أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.