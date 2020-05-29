«الكمامة» بطاقة السفر الأهم في المطارات السعودية

ستكون «الكمامة» العنصر الأهم للدخول إلى المطارات السعودية، والأساس قبل بطاقة صعود الطائرة في التنقل نحو المدن عبر الرحلات الجوية.

ومع استئناف الرحلات الجوية الداخلية الأحد المقبل، أصدرت هيئة الطيران المدني السعودية دليلاً إرشادياً للمسافرين، تضمن مسؤوليات على عاتق المسافرين.

وتبدأ هذه المسؤوليات منذ إتمام عملية شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلات بساعتين، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، ولبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار. وشددت الهيئة على أنه «يمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة»، وارتداء الكمّامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، والالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض «كورونا».

كذلك؛ أعلنت أنه يسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، إضافة إلى تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات، وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.