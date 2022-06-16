الكنيسة الروسية: العقوبات على البطريرك كيريل سخيفة

فرضت بريطانيا، الخميس الواقع في 16 حزيران، عقوبات على البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن البطريرك كيريل (75 عاماً) الذي شطب الاتحاد الأوروبي اسمه أخيراً من لائحته السوداء، “يُعاقب لدعمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

العوقبات “سخيفة”

وتعليقاً على القرار، قالت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، إن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على رئيسها “سخيفة” و”لا معنى لها”.

وأوضح الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فلاديمير ليغويدا في بيان على تليغرام، إن “محاولات ترهيب بطريرك الكنيسة الروسية أو إجباره على التخلي عن آرائه، سخيفة ولا معنى لها وغير مجدية”.