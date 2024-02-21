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الكنيست الإسرائيلي يؤيد رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد"

منذ 35 دقيقة
الكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي

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أيد الكنيست الإسرائيلي (الأربعاء 21-2-2024) إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية “من جانب واحد” بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وقال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان إن 99 من أصل 120 مشرعا صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويقول الإعلان الإسرائيلي أيضا إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية.

    المصدر :
  • رويترز

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