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الكنيست ينتخب الرئيس الإسرائيلي الجديد الأربعاء المقبل

30 - مايو - 2021
الكنيست الإسرائيلي-أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي-أرشيفية

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من المقرر أن ينتخب الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء المقبل، رئيسا جديدا لإسرائيل خلفا للرئيس الحالي رؤوڤين ريفلين، الذي تنتهي ولايته بعد سبع سنوات متواصلة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، “يتنافس على هذا المنصب الزعيم السابق لحزب العمل رئيس الوكالة اليهودية “يتسحاق هرتسوغ”، ومريام بيرتس الحائزة على جائزة إسرائيل وهي أم ثكلى، ورائدة في مجال التربية والتعليم”​​​.

وسينتخب الكنيست الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في شهر يوليو المقبل في عملية اقتراع سرية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن “منصب الرئيس في إسرائيل يعتبر ضمن النظام البرلماني الإسرائيلي، لكن منصبه بروتوكولي ورمزي يعبر عن وحدة الشعب وصلاحيات منصوص عليها في قانون أساسي يحمل عنوان رئيس الدولة”.

وكانت مصادر إسرائيلية قالت، الجمعة، إن زعيم قائمة “يمينا” نفتالي بينيت وافق على تشكيل حكومة تناوب مع يائير لابيد رئيس حزب “يوجد مستقبل”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المصادر قولها إن بينيت وافق على تشكيل حكومة تغيير مع لابيد، ومن المتوقع أن يتم الأمر في غضون عشرة أيام.

وأضافت المصادر، وفقا للقناة الإسرائيلية، أن بينيت سيتولى رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023، في حين سيحل لابيد مكانه حتى نوفمبر 2025.

ووفقا للمصادر، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي حول تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.

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